Петрика зіграє 9-річний Олександр із Дніпра

В Україні розпочали знімати сімейну комедію «Петрик П’яточкин у кіно», головним героєм якої стане персонаж відомого українського мультфільму. Петрика зіграє 9-річний Олександр із Дніпра. Для хлопчика це буде перша роль у кіно.

Олександра обрали серед близько 500 дітей, які претендували на головну роль. Спершу хлопчик пройшов очні проби й опинився серед перших кандидатів. Згодом команда фільму оголосила всеукраїнський онлайн-кастинг та переглянула сотні заявок, однак зрештою роль вирішили віддати саме Олександру.

До цього хлопчик не мав досвіду роботи перед камерою. Про пошук актора на роль Петрика його родина дізналася від викладачки акторської майстерності всього за чотири дні до проб.

Після затвердження на роль Олександр почав готуватися до зйомок: працював зі сценарієм та вчився кататися на скейтборді. Сам хлопчик каже, що йому подобається сміливість його персонажа та здатність об’єднувати інших.

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Продюсер стрічки Євген Таллер розповів, що під час відбору творці насамперед шукали дитину, яка поводитиметься в образі Петрика природно.

«З першого дня кастингів для нас було принципово знайти дитину, яка не гратиме роль, а просто житиме в ній. І Сашко став для нас справжньою знахідкою. Він пройшов великий відбір, обійшовши 500 дітей і переконав нас своєю щирістю», – зазначив продюсер.

Над повнометражною стрічкою працює студія «Київфільм». «Петрик П’яточкин у кіно» буде сімейною комедією, розрахованою як на дітей, так і на дорослу аудиторію. В український прокат фільм планують випустити восени 2027 року.

Петрик П’яточкин відомий українським глядачам передусім за мультфільмом «Як Петрик П’яточкин слоників рахував». Його створили на студії «Київнаукфільм» у 1984 році за сценарієм письменниці Наталі Гузєєвої. Головний герой – непосидючий дошкільник, якому сниться, що він став вихователем групи слоненят.