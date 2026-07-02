Знищено центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef

Внаслідок російської атаки в ніч на четвер, 2 липня, було знищено центральний склад логістичного партнера видавництва BookChef – Denka Logistics. Через удар втрачено більшість накладу видавництва – близько 800 тис. книг. Про це повідомили на сторінці компанії.

У видавництві зазначили, що склад, де зберігалася книжкова продукція, повністю зруйновано.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Більшість накладу, а це приблизно 800 тисяч книг, втрачено. Це книги, над якими працювали автори, перекладачі, редактори, ілюстратори, дизайнери, друкарні, менеджери, логісти. Це роки роботи великої кількості людей», – наголосили в BookChef.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Водночас працівники складу внаслідок атаки не постраждали.

У видавництві також повідомили, що тимчасово призупиняють усі акції з магазинами-партнерами, доки не стабілізується ситуація з додруками.

«Тимчасово ми не можемо приймати, обробляти та відправляти замовлення у звичному режимі. Це може спричинити труднощі та затримки навіть із новими накладами книг. Просимо терпіння й розуміння – ми налагоджуємо логістику», – зазначив CEO BookChef Олександр Кірпічов.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 2 липня, Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ за останній час. Всього Повітряні сили зафіксували 570 засобів нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. ППО ліквідувала 524 цілі, зокрема, 48 ракет та 476 безпілотників.

Внаслідок цієї атаки повністю згоріли склад і офіс мережі техніки та електроніки MOYO.

Тим часом голова європейської дипломатії Кая Каллас після атаки заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс.