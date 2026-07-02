Кая Каллас відреагувала на удар по Києву й пообіцяла нові санкції проти РФ
Лише підтримка України та тиск на Москву здатні зупинити РФ, вважає топпосадовиця
До теми
Голова європейської дипломатії Кая Каллас після нічної масованої російської атаки на Київ заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Про це вона написала в іксі вранці четверга, 2 липня.
«Самі лише слова засудження не зупинять атак на Київ. Це можуть зробити лише постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву», – ідеться в повідомленні.
Каллас пригадала, що цього тижня Європейський Союз розпочав виділення 6 млрд євро в межах позики обсягом 90 млрд євро для зміцнення обороноздатності Києва.
За словами топдипломатки, у відповідь на черговий російський удар по Києву вона запропонує запровадити санкції проти «більшої кількості організацій», які підтримують російський ВПК.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
«Чим частіше Москва нападає на цивільне населення, тим більше санкцій потрібно вводити. Ми продовжуємо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти», – підкреслила Кая Каллас.
Вона також повідомила, що всі представники ЄС у Києві після нічної атаки перебувають у безпеці, та подякувала їм за роботу в «найскладніших умовах».
Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ. Щонайменше 17 людей загинули, ще понад 80 отримали поранення. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами дев’ятиповерхівки в Дарницькому районі.
Відомо, що внаслідок ворожої атаки повністю згоріли склад і офіс мережі техніки та електроніки MOYO.