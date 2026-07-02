За словами Каллас, усі представники ЄС у Києві після нічної атаки перебувають у безпеці

Голова європейської дипломатії Кая Каллас після нічної масованої російської атаки на Київ заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс. Про це вона написала в іксі вранці четверга, 2 липня.

«Самі лише слова засудження не зупинять атак на Київ. Це можуть зробити лише постійна військова підтримка України та посилення тиску на Москву», – ідеться в повідомленні.

Каллас пригадала, що цього тижня Європейський Союз розпочав виділення 6 млрд євро в межах позики обсягом 90 млрд євро для зміцнення обороноздатності Києва.

За словами топдипломатки, у відповідь на черговий російський удар по Києву вона запропонує запровадити санкції проти «більшої кількості організацій», які підтримують російський ВПК.

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«Чим частіше Москва нападає на цивільне населення, тим більше санкцій потрібно вводити. Ми продовжуємо підвищувати ціну, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти», – підкреслила Кая Каллас.

Вона також повідомила, що всі представники ЄС у Києві після нічної атаки перебувають у безпеці, та подякувала їм за роботу в «найскладніших умовах».

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ. Щонайменше 17 людей загинули, ще понад 80 отримали поранення. Рятувальники продовжують шукати людей під завалами дев’ятиповерхівки в Дарницькому районі.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки повністю згоріли склад і офіс мережі техніки та електроніки MOYO.