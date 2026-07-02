Наслідки російської атаки на Київ 2 липня

У ніч проти четверга, 2 липня, Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ. Щонайменше 13 людей загинули, ще понад 80 отримали поранення. Про наслідки обстрілу повідомили мер Києва Віталій Кличко, керівник Київської МВА Тимур Ткаченко та пресслужба ДСНС.

Рятувальники повідомили, що внаслідок масованого удару РФ виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у кількох районах міста.

Рятувальники на місці влучань у Києві, 2 липня 2026 рік (Фото ДСНС)

У Дарницькому районі зафіксовано часткові руйнування житлових п’ятиповерхівки, дев’ятиповерхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

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У Шевченківському районі, за даними ДСНС, сталася пожежа на даху семиповерхового житлового будинку та готелю. За іншими адресами – руйнування п’ятиповерхівки, займання в житловій п’ятиповерхівці на площі 300 м2, а також в триповерховій нежитловій будівлі.

За інформацією Віталія Кличка, пошкоджень зазнала будівля підстанції швидкої допомоги. Є постраждалі серед медиків та водіїв підстанції. Унаслідок падіння уламків ворожих цілей сталося загоряння ринку.

Також виникла пожежа на технічному поверсі 16-поверхівки в Голосіївському районі.

У Печерському районі сталося руйнування житлової дев’ятиповерхівки, а також пожежа в межах першого та другого поверхів на площі 200 м2.

В Оболонському районі після удару РФ виникла пожежа на території складського майданчика.

У Святошинському районі пошкоджені два приватних житлових будинки, а в Деснянському – пошкоджена житлова дев’ятиповерхівка.

Станом на 6:56 кількість загиблих у Києві становила 10 людей, повідомив Кличко.

Тимур Ткаченко уточнив, що станом на 7:00 КМВА відомо про дев’ятьох загиблих у Києві, уточнюється інформація ще щодо кількох людей.

Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження та руйнування на понад 30 локаціях в усіх районах Києва. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

«Є дуже значні прямі прильоти по житлових будинках, де з-під завалів, на жаль, деблокують у тому числі загиблих», – додав посадовець.

За останньою інформацією Київської МВА, внаслідок атаки постраждали 56 людей, серед них – двоє дітей.

Повітряна тривога у Києві тривала 11 годин 13 хвилин – з 1 липня 19:52 по 2 липня 7:05.

Доповнено о 8:40. У МВС повідомили, що кількість загиблих у Києві зросла до 11.

Доповнено о 9:10. Унаслідок російської атаки на Київ загинули 13 людей. Врятувати вдалося 34 людей. Рятувальники продовжують працювати над порятунком людей з-під завалів дев’ятиповерхівки та приватних будинків в Дарницькому районі.

До ліквідації наслідків атаки залучені маже 500 рятувальників та 96 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки ДСНС.

Оновлено о 9:40. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко написала про 86 постраждалих у Києві. Серед них – двоє дітей.



«Є прямі влучання щонайменше в 20 житлових будинків. Загалом унаслідок обстрілів у столиці пошкоджено ще близько сотні будинків», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 1 липня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готується завдати масованого удару в ніч на 2 липня. За його словами, російський диктатор Владімір Путін «уже певний час готував масований удар по Україні».

Через можливу загрозу обстрілу мережа АЗС WOG повідомила про запровадження особливого режиму роботи з вечора 1 липня по ранок 2 липня. Обмеження стосувалися міста Києва, а також Київської, Сумської, Чернігівської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей та частини Полтавської області.