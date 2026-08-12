Музичною продюсеркою концерту є Соломія Чубай

У неділю, 30 серпня, у львівському ботанічному саду відбудеться особливий концерт з нагоди дня народження Івана Франка – «Великі уродини». Організатором свята є Дім Франка, який запевняє, що унікальний концерт відкриє Івана Франка по-новому. Масштабна музична подія познайомить з творчістю Каменяра крізь призму сучасної української музики.

У масштабному музичному проєкті візьмуть участь хорова капела «Дударик», гурти «Піккардійська терція», «Один в каное», «Пиріг і Батіг», NAZVA, «Три кроки в ніч», Соломія Чубай, Гордій Старух, Софія Лешишак, Андрій Капраль і Юрій Йосифович та симфонічний оркестр INSO-Lviv.

Більшість музичних композицій напишуть спеціально для цього проєкту й на концерті вони прозвучать уперше. Поезія Франка прозвучить у несподіваних музичних прочитаннях – від фольку до фанку, від джазу до року, інді та симфонічного звучання.

«”Великі уродини” поєднає класику й сучасність, різні музичні світи та покоління українських митців, доводячи, що Франко – не постать із підручника, а живий голос, який продовжує говорити до нас мовою XXI століття», – зазначають у музеї.

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Кульмінаційним моментом вечора стане премʼєра симфонічного твору на слова Івана Франка. Її спеціально для «Великих уродин» напише композитор Іван Небесний. Своєрідний музичний гімн проєкту спільно виконають всі учасники концерту.

Концерт буде безкоштовним, але за попередньою реєстрацією. Кількість місць обмежена.