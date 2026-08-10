Святослав Вакарчук зазначив, що вхід на концерт є вільним.

У неділю, 16 серпня, у Стрийському парку у Львові з нагоди Дня молоді відбудеться великий безкоштовний концерт Святослава Вакарчука. Співак розповів, що він виконуватиме не лише пісні «Океану Ельзи».

Як повідомив львів’янин Святослав Вакарчук на своїй сторінці у інстаграмі, виступ відбудеться о 19:30 у неділю, 16 серпня 2026 року.

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«16 серпня запрошую вас до Львова. І не просто до Львова – а в Стрийський парк. Я тут виріс. Це моє місце сили. Стрийський парк. Захід сонця. Відкрите небо. Спеціальний формат. І вечір, який ми проведемо разом, співаючи пісні. І “Океану Ельзи”, і не тільки», – написав співак.

Святослав Вакарчук зазначив, що вхід на концерт є вільним. За його словами, це подарунок місту на День молоді.

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Концерт Святослава Вакарчука відбудеться у рамках святкування Дня молоді. Фестиваль з нагоди Дня молоді організовує Офіс молодіжної столиці Європи ЛМР та молодіжна організація «Твори». Більше про програму читайте у соцмережах.