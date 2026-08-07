Фестиваль проводять з 2022 року

Український фестиваль Gremi Borsch Fest, який мав відбутися у Варшаві, скасували. Організатори повідомили, що понад шість місяців шукали локацію для проведення заходу, однак усі майданчики, до яких вони зверталися, відмовили. Про це організатори фестивалю повідомили у четвер, 6 серпня.

За словами організаторів, вони вели перемовини з різними приватними та муніципальними майданчиками, а також знайшли відповідну локацію для фестивалю. Втім, згодом отримали несподівану відмову, а інші місця також не погодилися прийняти захід.

«Ми не хочемо шукати прихованих причин, робити поспішних висновків або когось звинувачувати. Ми щиро сподіваємося, що ця ситуація не пов’язана зі зростанням напруги навколо українців у Польщі. Нам би дуже хотілося вірити, що це – збіг обставин», – зазначили в Gremi Foundation.

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Організатори наголосили, що після тривалих пошуків не залишилося можливості провести фестиваль у Варшаві.

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У Gremi Foundation назвали рішення болісним, адже фестиваль проводять уже чотири роки. Від першої благодійної події у 2022 році він перетворився на великий культурно-благодійний проєкт і, за словами організаторів, став найбільшим українським стрітфестом у Європі. За цей час фонд організував 32 фестивалі у 14 містах Польщі.

У фонді запевнили, що, попри скасування варшавського фестивалю, продовжать реалізовувати благодійні проєкти на підтримку Збройних сил України та вже готують нові ініціативи.