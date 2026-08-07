У компанії Wildberries підтвердили атаку на логістичний центр

У російському Єкатеринбурзі в ніч на п’ятницю, 7 серпня, безпілотники атакували логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries. Після ударів на території складу спалахнула пожежа, а персонал підприємства евакуювали. Про це повідомили губернатор Свердловської області Дєніс Паслер, а також телеграм-канали.

За словами Паслера, російська протиповітряна оборона нібито знищила вісім безпілотників, ще три, за його твердженням, впали на дах логістичного центру. Водночас відео, оприлюднені очевидцями у соцмережах, свідчать щонайменше про два влучання по об'єкту. На місці виникла масштабна пожежа, до ліквідації наслідків залучили пожежні підрозділи та поліцію.

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За інформацією російських медіа, площа логістичного комплексу Wildberries в Єкатеринбурзі становить від 110 до 150 тис. м2. Саме місто розташоване більш ніж за 1700 км від українського кордону.

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У компанії Wildberries підтвердили атаку на логістичний центр. Там заявили, що працівників евакуювали завчасно, а прийом нових поставок тимчасово призупинили та перенаправили на інші складські майданчики.

Нагадаємо, із середини липня Сили оборони України регулярно завдають ударів по логістичних центрах маркетплейсу Wildberries у різних регіонах Росії. Перші атаки на склади компанії в підмосковній Електросталі та Котовську Тамбовської області відбулися 18 липня. Востаннє безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries у ніч на 5 серпня в місті Алексин Тульської області. Цей об'єкт є одним із найбільших розподільчих центрів російського маркетплейсу.