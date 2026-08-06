Лев Кишакевич не складав добровільний мовний іспит

Суддя Верховного суду Лев Кишакевич, якого Україна визначила основним кандидатом на посаду судді Міжнародного кримінального суду (МКС), не пройшов тест на знання французької та англійської на належному рівні, необхідним для роботи в установі. Про це йдеться у звіті Консультативного комітету з номінації суддів МКС.

У документі зазначається, що Комітет високо оцінив більш ніж 30-річний досвід Кишакевича у сфері кримінального права та судочинства, а також його професійну діяльність на високих суддівських посадах. Крім того, у Комітету не виникло сумнівів щодо моральних якостей кандидата.

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Водночас члени Комітету нагадали, що кандидат на посаду судді МКС повинен досконало володіти щонайменше однією з двох робочих мов суду – англійською або французькою. Під час оцінювання було встановлено, що Кишакевич не володіє французькою мовою, а його рівень англійської є недостатнім для виконання обов'язків.

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Також у Комітеті звернули увагу, що кандидат не складав добровільний мовний іспит, організований Секцією мовних служб Секретаріату суду. Через мовні обмеження експерти не змогли повною мірою оцінити його знання міжнародного кримінального права, процесуальних питань, юрисдикції МКС, прав потерпілих та інших аспектів, необхідних для роботи судді.

У підсумку Консультативний комітет дійшов висновку, що мовні навички Лева Кишакевича не дозволяють йому зробити безпосередній внесок у діяльність суду, а тому він не відповідає вимогам для призначення на посаду судді МКС.

Зауважимо, що резервною кандидаткою після Кишакевича була фахівчиня з міжнародного кримінального права Оксана Сенаторова.

Нагадаємо, у червні головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від виконання обовʼязків через звинувачення у сексуальних домаганнях.