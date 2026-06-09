Головний прокурор МКС Карім Хан відсторонений від посади на час розгляду його справи

Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від виконання обовʼязків через звинувачення у сексуальних домаганнях. Справу проти Хана розглянуть на спеціальній сесії держави-члени МКС, які вирішать, чи усувати його з посади, йдеться у повідомленні суду, опублікованого 8 червня.

Виконавчий комітет МКС після завершення дисциплінарного провадження ввечері 8 червня проголосував за відсторонення Каріма Хана. Згідно з текстом документа, опублікованого на сторінці суду, більшість із 21 держави-члена комітету визнала, що Хан вчинив серйозний проступок у звʼязку зі звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Водночас там зазначили, що рішення про відсторонення посадовця не є ознакою остаточного результату.

Комісія також вирішила передати справу головного прокурора на розгляд 125 держав-членів МКС. Цей крок може призвести до голосування про відставку Каріма Хана.

«Оцінка комісії ґрунтувалася на звіті про розслідування, проведене Управлінням служб внутрішнього нагляду Організації Об'єднаних Націй (УВСН), відповідних доказах, рекомендаціях спеціальної групи судових експертів та письмових заявах», – повідомили у пресслужбі МКС.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зазначимо, звинувачення у домаганнях Хану у 2024 році висунула жінка, яка працювала на нього у штаб-квартирі МКС у Гаазі. Вона стверджує, що головний прокурор МКС з 2023 по 2024 рік вчиняв над нею примусові сексуальні дії. Сам головний прокурор заперечує ці звинувачення.

Нагадаємо, за керівництва Каріма Хана МКС у 2023 році видав ордер на арешт Владіміра Путіна, якого звинувачують у причетності до воєнних злочинів. Крім того, ордер видали на Марію Львову-Бєлову, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини.



Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У 2024 році МКС запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони країни Йоава Галанта. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у секторі Гази щонайменше з 8 жовтня 2023 року. Після цього Конгрес США проголосував за санкції проти МКС, обурившись нападом Гаазького суду на близького союзника Сполучених Штатів.

У лютому 2025 року Дональд Трамп підписав указ про запровадження санкцій проти МКС. Тоді рішення підтримала російська влада, оскільки економічні обмеження МКС послаблюють тиск на російського главу Путіна.