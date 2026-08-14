Стрільця затримали, йому загрожує до 15 років тюрми

У пʼятницю, 14 серпня, у місті Лубни на Полтавщині чоловік відкрив вогонь по групі поліцейських. Внаслідок стрілянини один із них отримав поранення, повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, напад стався близько 15:20 у Центральному парку культури та відпочинку в Лубнах. 39-річний чоловік, до якого підійшли поліцейські, що відпрацьовували інформацію про злочин, почав тікати від них та почав стріляти у правоохоронців.

«Унаслідок – один працівник поліції під час виконання службових обов’язків отримав вогнепальне поранення. Йому надається медична допомога», – повідомили у пресслужбі поліції.

Чоловіка затримали та вилучили у нього зброю. Поліція внесла відомості до ЄРДР за ст. 348 (посягання на життя правоохоронця). Стрільцю загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі, або ж довічне позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

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Нагадаємо, на початку серпня в Одесі чоловік зчинив стрілянину по військовослужбовцях районного ТЦК та СП. Внаслідок нападу четверо працівників ТЦК зазнали поранень.