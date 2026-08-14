Місце вибуху у Севастополі, внаслідок якого міг загинути екскомандир українського підводного човна

На тлі вибуху у тимчасово окупованому Севастополі 13 серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив «точкові операції щодо колаборантів» на тимчасово окупованих територіях. Про операції президент розповів за результатами проведеної ставки.

У пʼятницю, 14 серпня, Володимир Зеленський заслухав доповіді про підготовку до осінньо-зимового періоду та аналіз результатів ударів проти російської промисловості. Крім того, спецслужби доповіли президенту про операції, спрямовані на протидію колаборантам.

«Була й окрема доповідь спеціальних служб про стан виконання точкових операцій щодо колаборантів на тимчасово окупованій території, зокрема у Севастополі, які беруть участь в російських ударах проти України і українців», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, повідомлення президента зʼявилося на тлі вибуху в Севастополі 13 серпня, внаслідок якого на Столєтовському проспекті загинула людина. За неофіційними даними, внаслідок вибуху міг загинути колишній командир українського підводного човна «Запоріжжя» Роберт Шагєєв.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Шагєєв перейшов на бік Росії у 2014 році та може бути причетним до виконання ракетних ударів російських підводних човнів по українських містах.