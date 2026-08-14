Болехівський міський суд Івано-Франківської області визнав винним директора місцевого ліцею №2 «Науковий» Андрія Мельника у двох адміністративних правопорушеннях, пов’язаних із конфліктом інтересів. Керівник закладу призначив себе завідувачем спортивного залу та встановив собі 15% доплати. За це суд оштрафував його на 4250 грн.

Як йдеться у постанові від 12 серпня, у 2024 році директор Болехівського ліцею видав наказ про призначення оплати за завідування кабінетами та бібліотекою. Цим же документом він призначив себе завідувачем спортивного залу та встановив собі 15% доплати.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Таким чином у посадовця виник конфлікт інтересів, про який він не повідомив Управління освіти Болехівської міської ради.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У суді Андрій Мельник повністю визнав свою вину. Він пояснив, що погодив призначення себе завідувачем спортзалу з начальником Управління освіти. Водночас, як зазначено в постанові, останній відмовився підтверджувати ці обставини в суді.

17 червня суд об’єднав два провадження щодо директора в одну справу.

Суддя Вікторія Скригун визнала Андрія Мельника винним за ч. 1 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) і призначила йому 4250 грн штрафу. Також він має сплатити 665 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.