Росіяни двома дронами вдарили по житловому будинку на Сумщині

Вранці у п’ятницю, 14 серпня, російські військові дронами атакували житловий будинок на Сумщині. Внаслідок обстрілу загинули мати та син. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації.

Вранці росіяни двома дронами вдарили по приватному житловому будинку в Буринській громаді. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, а будинок зазнав значних руйнувань. Крім того, загинули двоє людей – 29-річна жінка та її 9-річний син.

«Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько та бабуся хлопчика – з важкими опіками перебувають у лікарні», – повідомив Олег Григоров.

Крім того, за даними поліції, протягом доби росіяни завдали 39 ударів по населених пунктах області. Під атакою перебували Сумський, Шосткинський, Конотопський та Охтирський райони Сумщини. Зокрема, у Середино-Будській громаді через обстріл загинула 63-річна жінка, ще п’ятеро людей отримали травми – жінки віком 41, 46 та 40 років, а також 24-річний і 62-річний чоловіки.

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Нагадаємо, 7 серпня росіяни безпілотником атакували ринок у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок удару поранення отримали десятеро людей, двох із них госпіталізували до лікарні у важкому стані.