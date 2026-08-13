На Львівщині зафіксували рекордне обміління річок
Новини Львова від ZAXID.NET за 13 серпня
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У четвер, 13 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Низький рівень води. Що стало причиною обміління річок на Львівщині і чим це загрожує.
- До 78%. В аптеках Львівщини виявили завищені ціни на ліки.
- Паркінг, укриття і громадський простір. У Львові захаращена ділянка на вулиці Нижанківського отримає нове життя.
- «Мобільний простір підтримки» бездомних. У різних районах міста працюватиме намет, де можна отримати соціальну, медичну і гуманітарну допомогу.
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