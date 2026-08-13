На Городоцькій ремонтують дорогу в напрямку виїзду зі Львова

На вул. Городоцькій у Львові почали асфальтувати ділянку від вул. Виговського до Скнилівського шляхопроводу в напрямку виїзду з міста. На час робіт транспорт пропускають реверсно протилежною стороною дороги. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Асфальтування двокілометрової ділянки проведуть у два етапи:

у четвер, 13 серпня, планують оновити перший кілометр дороги, а в суботу, 15 серпня, – другий. У п’ятницю підрядник підніматиме люки оглядових колодязів на частині вулиці, яку асфальтуватимуть наступного дня.

із понеділка, 17 серпня, ремонт розпочнуть на протилежній стороні Городоцької – у напрямку в’їзду до міста.

Роботи не змінюють маршрутів громадського транспорту. Автобуси й тролейбуси курсуватимуть за звичними схемами, однак через спецтехніку на дорозі можливі затримки.

Нагадаємо, ремонт ділянки Городоцької стартував 6 серпня. Тут мають частково замінити нижній і повністю оновити верхній шар асфальту, а також підняти до рівня дороги люки та дощоприймальні решітки.

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Завершити роботи планують до 1 вересня. Підрядник виконує їх із відтермінуванням оплати.