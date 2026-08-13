Володимир Зеленський та Алєксандр Лукашенко у Житомирі 4 жовтня 2019 року

У Міністерстві закордонних справ допустили зустріч українських високопосадовців, зокрема президента Володимира Зеленського, з лідером Білорусі Алєксандром Лукашенком, якщо це буде необхідно. Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Ярослав Чорногор в інтервʼю «Радіо Свобода».

Ярослав Чорногор зауважив, що попри участь Білорусі у війні проти України Київ не розривав дипломатичних відносин із Мінськом. Він зазначив, що в Білорусі продовжує працювати посольство України. Крім того, обміни військовополоненими між Україною та Росією відбуваються на території Білорусі. Ярослав Чорногор зазначив, що без комунікації з режимом Лукашенка це було б неможливо.

Український посол наголосив на залежності Алєксандра Лукашенка від Кремля, однак зауважив, що той «намагається балансувати». Водночас дипломат не виключив зустрічі українських посадовців із лідером Білорусі в майбутньому. Він також допустив зустріч Володимира Зеленського та Алєксандра Лукашенка.

«Є категорія цінностей, а є категорія виживання. Якщо в умовах війни буде необхідність для того, щоб зменшити кількість людських жертв або взагалі зупинити бойові дії – і для цього президенту України чи комусь із державних службовців України буде потрібно зустрітися з тим чи іншим супротивником, чи представником протилежної сторони, то такі дії будуть, можливо, і здійснені. Я не кажу, що це обов’язково станеться. Але якщо ціна цієї зустрічі буде варта того, щоб зустрітися, зокрема заради збереження людських життів, все можливо», – зазначив Ярослав Чорногор.

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Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, які російські військові використовують для наведення ударів. Президент України закликав Білорусь демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. В іншому випадку – Україна зробить це самостійно.

24 червня президент повідомив, що ретранслятори на території Білорусі припинили роботу. Однак уже 30 червня Олександр Сирський, який тоді обіймав посаду Головнокомандувача ЗСУ, повідомив, що в Білорусі знову активували один із ретрансляторів.

Ще раніше, у травні 2026 року, Володимир Зеленський повідомляв про намір Росії використати територію Білорусі для нового наступу на Київщину, Чернігівщину або на одну з країн НАТО. 21 травня Володимир Зеленський попередив Алєксандра Лукашенка, що участь у війні проти України матиме наслідки для Білорусі.