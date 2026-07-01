Сирський повідомив, що ретранслятори Білорусь не демонтувала, а лише вимкнула

Білорусь повторно активувала один із ретрансляторів, які використовуються для польотів російських безпілотників. Водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив упевненість, що надалі цього не станеться. Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, яке було опубліковане у вівторок, 30 червня.

За словами Сирського, ретранслятори Білорусь не демонтувала, а лише вимкнула їх. Проте нещодавно було зафіксовано повторне ввімкнення одного з них.

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«Вони ще не демонтовані. Вчора (29 червня, – ред.) було включення одного ретранслятора. Я думаю, що вони більше не будуть їх вмикати», – сказав головнокомандувач.

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На запитання, чи будуть ці ретранслятори фізично «вимкнені», Сирський не став розкривати деталей.

«Я ж не можу вам все розповідати. Я думаю, що вони усвідомлять, що цього не треба робити», – зазначив він.

Головнокомандувач також наголосив, що українські військові мають достатній досвід, підготовлені розрахунки та необхідні засоби для протидії російським безпілотникам на цьому напрямку.

«У нас є досвід, у нас є навчені розрахунки, у нас є все, щоб не боятися дій з цього напрямку. Принаймні, унеможливлювати польоти БпЛА противника вздовж кордону», – підсумував Сирський.

Нагадаємо, 19 червня стало відомо, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення дронових ударів. Володимир Зеленський закликав Мінськ демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. Він також зазначив, що через тиждень Україна самостійно припинить їхню роботу. 24 червня Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі припинили роботу.