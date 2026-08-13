Через скарги пасажирів у Рівному змінять перевізників на двох маршрутах
Водії не дотримувалися графіків і відмовлялися приймати оплату картками
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Рівненська міська рада достроково розірвала договори з перевізниками автобусних маршрутів №61 та №61А через низку порушень. Тимчасово обслуговувати ці напрямки буде інший перевізник. Про це у середу, 12 серпня, повідомив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян.
За узгодженими вимогами регулярність виконання рейсів мала становити щонайменше 90% на місяць. Водночас перевірка показала, що окремі автобуси припиняли роботу на маршрутах уже о 17:30–19:30. Через це пасажири не могли скористатися громадським транспортом у вечірній час.
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На перевізників також надходили скарги на гарячу лінію громади «1553» та до управління транспорту. Пасажири повідомляли про недотримання графіків руху та неналежне обслуговування.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Факти порушень зафіксували, зокрема, за допомогою системи електронного спостереження за рухом пасажирського транспорту DozoR. Начальник управління транспорту Рівненської міськради Дмитро Царук розповів ZAXID.NET, що найбільше скарг стосувалися недотримання графіків і того факту, що окремі водії не дозволяли пасажирам оплачувати проїзд через валідатори.
«Ці маршрути обслуговували ФОП Петро Шимейко і фірма “Савант”. Договори із ними будуть остаточно розірвані 14 вересня. Щоб забезпечити безперебійне перевезення пасажирів, тимчасово, терміном на три місяці, обслуговування маршрутів №61 та №61А здійснюватиме інший приватний перевізник», – розповів Дмитро Царук.
Після цього Рівненська міська рада проведе конкурс, за результатами якого визначить нового перевізника для маршрутів.
Додамо, що наразі на маршрутах №61 та №61А працюють по вісім автобусів. Маршрут №61 сполучає Новий Двір із мікрорайоном Ювілейний, а №61А – вулицю Корнинську із Ювілейним.