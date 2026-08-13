Зеленський щодня намагається домовитися про постачання додаткових перехоплювачів

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, яке було опубліковане у середу, 12 серпня, що нинішні запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot становлять лише близько 1% від кількості, необхідної Україні для ефективного захисту від російських балістичних атак.

За словами Зеленського, цього року Україна має у 2,5 раза менше перехоплювачів, ніж у 2025 році. Водночас Росія наростила кількість балістичних ракет, які запускає проти України.

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Президент зазначив, що отримання додаткових 5% від необхідної кількості ракет могло б допомогти Україні пройти зимовий період і врятувати життя людей. Натомість 10% було б достатньо, щоб збивати всі балістичні ракети, які запускає Росія.

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«Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росії. У мене є 1%», – сказав Зеленський.

Він також розповів, що щодня намагається домовитися про постачання додаткових перехоплювачів. За словами президента, для цього він проводить величезну кількість телефонних переговорів та шукає можливості обміну ресурсами на ракети.

«Ось чим я живу щодня: від 1% до 5%. Бувають місяці, мільйони телефонних дзвінків. Я намагаюся обміняти щось на ракети», – зазначив глава держави.

Водночас Зеленський повідомив, що поки не має впевненості щодо реалізації домовленостей зі США про можливість виробництва Україною власних ракет для Patriot.

За його словами, це залишається одним із найбільших викликів для України від початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уперше заявив про можливість надати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot 8 липня під час зустрічі з Володимиром Зеленським. За словами Трампа, це дозволило б Україні самостійно виготовляти необхідні боєприпаси.

28 липня Зеленський знову порушив це питання під час розмови з Трампом. Президент України наголосив, що на період розгортання виробництва Україні потрібні додаткові ракети, і попросив надати кілька сотень перехоплювачів. Трамп відповів, що американські запаси обмежені через використання ракет під час війни на Близькому Сході. 30 липня Трамп заявив, що Вашингтон має обережно підходити до питання передачі Україні технологій для виробництва Patriot.

За даними The Atlantic, американські оборонні компанії Raytheon та Lockheed Martin також занепокоєні можливими наслідками передачі Україні технологій. Зокрема, вони побоюються, що українські виробники зможуть удосконалити ракети Patriot, а також зробити їхнє виробництво дешевшим і швидшим.