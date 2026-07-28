Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели зустріч

У США завершилася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президенти обговорили оборонну співпрацю та дипломатичні зусилля. Про це у вівторок, 28 липня, повідомив Володимир Зеленський у своїх соцмережах.

Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом «хорошою». Президент України висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора-республіканця Ліндсі Грема й зазначив, що він був «справжнім другом України».

Президенти обговорили виробництво ракет-перехоплювачів для системи протиповітряної оборони Patriot за ліцензією США, а також дипломатичні зусилля.

«Обговорили з президентом ліцензії на виробництво перехоплювачів для “Петріотів” та деякі інші ідеї, які можуть допомогти. Також говорили про дипломатію – важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації», – повідомив Володимир Зеленський.

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За даними інформаційного агентства Reuters, зустріч президентів США та України тривала трохи більше години. Володимир Зеленський та Дональд Трамп спілкувалися без журналістів і не робили заяв для ЗМІ.

Доповнено. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив, що також брав участь у зустрічі з Дональдом Трампом у складі української делегації. За його словами, Україна та США мають спільне бачення того, як досягти миру.

«Провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру. Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях», – повідомив Кирило Буданов.

Нагадаємо, остання зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа відбулася 8 липня на саміті НАТО в Анкарі. Тоді президент США повідомив, що Україні нададуть ліцензію на виробництво ракет для системи ППО Patriot.

Вже 15 липня стало відомо, що процес видачі Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot розпочався. 23 липня Володимир Зеленський повідомив, що Україна вироблятиме ракети для Patriot з американською оборонною компанією Raytheon. Вона є одним із найбільших виробників зброї у світі. Зокрема, Raytheon виготовляє ЗРК Patriot та ракети Tomahawk.