Роман Срібний переміг у регіональному конкурсі «Ордену Святого Пантелеймона» (фото з нагородження у квітні 2026 року)

Бойовий медик з Тернопільщини Роман Срібний отримав «Орден Святого Пантелеймона». Лікар здобув перемогу в номінації «Герой медичного фронту». Роман Срібний служить фельдшером медпункту 55-го окремого стрілецького батальйону.

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Про нагородження медика повідомили на фейсбуці Регіональної ради «Ордена Святого Пантелеймона» в Тернопільській області. Чоловік родом з Кременця. Як доброволець він двічі ставав до лав ЗСУ, евакуйовував поранених під Соледаром, Сіверськом та Лиманом. Після важкої контузії під час обстрілу він не залишив побратимів та успішно завершив евакуацію.

У 2014–2015 роках був медиком-добровольцем у 66-му мобільному військовому госпіталі. Нині служить фельдшером медпункту 55-го окремого стрілецького батальйону. Нагороджений «Хрестом пошани» Міністерства оборони України.

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Романа не було на врученні через військову службу

У квітні 2026 року Романа Срібного визнали переможцем у категорії «Герой медичного фронту» під час регіонального конкурсу «Орден Святого Пантелеймона». Тоді у коментарі «Суспільне.Тернопіль» він розповідав, що вдруге пішов на війну через обов’язок.

«Коли потрібно було йти – я пішов. Це всередині, це обов’язок. Якщо ми зараз не встоїмо, то будуть наші діти служити. Я це розумію і не хочу, щоб мої діти служили. Служу на Лиманському напрямку, де зараз дуже складно. При нагоді хотів сказати, що нам потрібна допомога, підтримка. Я знаю наше командування і ми робимо усе можливе для перемоги та для збереження життя і здоров’я людей, але нам треба, щоб нас було більше», – коментував бойовий медик.

Під час нагородження на всеукраїнському етапі в Києві Роман Срібний не зміг особисто прибути на церемонію. Нагороду отримала делегація з області, яка передасть її переможцю.

Додамо, що «Орден Святого Пантелеймона» є найвищою громадською відзнакою для медиків. Своєрідний медичний Оскар вручають у День медичного працівника з 2017 року.