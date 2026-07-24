трес і тривога можуть впливати на фінансові рішення

Людина має кредити, ледве покриває щомісячні витрати, але купує дорогий телефон, брендовий одяг чи витрачає значну суму на вечерю в ресторані. Таке витрачання грошей часто викликає осуд суспільства і переводить людей, які витрачають гроші, у категорію «безвідповідальних».

Однак психологиня Наталія Шейнич пояснює: за такими імпульсивними покупками нерідко стоять хронічний стрес, тривога та бажання хоча б ненадовго відчути радість. Чому мозок обирає миттєве задоволення замість фінансової вигоди – пояснюємо у матеріалі.

Чому люди витрачають гроші на дорогі покупки попри нестачу грошей

З боку може здатися, що людина просто не вміє поводитися з грошима. Саме тому дорогі покупки людей із невеликим доходом нерідко викликають осуд.

Однак психологиня Наталія Шейнич пояснює: перш ніж робити висновки, варто врахувати контекст. Більшість українців виросли не в заможних сім'ях, а останні роки живуть у постійному стресі через війну, економічну нестабільність і невизначеність. У таких умовах фінансові рішення часто ухвалює не холодний розрахунок, а нервова система, яка намагається впоратися з виснаженням.

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Крім того, сучасний інформаційний простір постійно демонструє «успішне життя»: дорогі подорожі, брендовий одяг, нові автомобілі та гаджети. Через це багатьом здається, що саме споживання є ознакою успіху.

Чому мозок обирає миттєве задоволення

Психологиня пояснює: коли людина довго перебуває у стресі, її мозок починає працювати за принципом «вижити сьогодні».

У такому стані майбутнє здається непередбачуваним. Через це мозок віддає перевагу не довгостроковій вигоді, а тому, що може швидко покращити самопочуття.

Саме тому людина може подумати: якщо зараз заплачу кредит, моє життя кардинально не зміниться; якщо віддам останні гроші за комунальні послуги, я не стану щасливішою – однак новий телефон чи гарна сукня подарують хоча б кілька хвилин радості.

«Це можливість хоча б ненадовго відчути себе нормальною людиною, яка має право на свято, вибір і позитивні емоції», – пояснює психологиня.

Такі покупки стають своєрідною емоційною компенсацією.

Мозок у стані стресу частіше обирає миттєву винагороду. Фото з відкритих джерел

Що таке дофамінові покупки

Наталія Шейнич пояснює: коли людина купує щось бажане, мозок виробляє дофамін – нейромедіатор, який пов'язаний із відчуттям задоволення та винагороди. Саме тому навіть невелика покупка може тимчасово покращити настрій.

Проблема в тому, що цей ефект триває недовго. Через кілька годин або днів людина знову повертається до тих самих фінансових проблем, але вже з меншими заощадженнями або більшими боргами.

Тому психологи називають компульсивні покупки одним зі способів короткочасного зняття стресу, а не розв'язання проблеми.

Чому бідність змінює спосіб мислення

Постійний дефіцит грошей впливає не лише на гаманець, а й на роботу мозку. Коли людина щодня думає про те, як оплатити рахунки, закрити кредит або дочекатися зарплати, значна частина її психологічних ресурсів витрачається саме на виживання.

У такому стані стає складніше:

планувати майбутнє;

накопичувати гроші;

аналізувати ризики;

приймати складні фінансові рішення;

відмовляти собі у миттєвих бажаннях.

Через це мозок дедалі частіше обирає рішення, яке приносить швидке полегшення.

Як кредити впливають на наші витрати

Ще один фактор – сучасна культура споживання.

Якщо кілька десятиліть тому люди спершу накопичували гроші, а потім купували бажану річ, то сьогодні кредити стали звичною частиною життя.

До того ж банківські картки змінюють саме сприйняття грошей. Коли людина платить готівкою, вона фізично бачить, як віддає купюри. Це викликає природне відчуття втрати.

Під час безготівкової оплати цього ефекту майже немає. На екрані залишаються лише цифри, тому витрачати кошти психологічно легше.

Додатково цьому сприяють кешбеки, миттєві кредити, акції, промокоди та розстрочки. Вони перетворюють процес купівлі на гру, у якій здається, що людина не витрачає гроші, а отримує вигоду.

«Супер вирішальним фактором, чому так сильно збільшується кількість імпульсивних покупок, є гейміфікація самої покупки: зараз на кожному сайті є промокоди, акції, купони, які процес покупки перетворюють у певну гру», – пояснює фахівчиня.

Безготівковий розрахунок зменшує психологічне відчуття витрати грошей. Фото з відкритих джерел

Чи означають імпульсивні покупки, що людина безвідповідальна

Психологиня Наталія Шейнич наголошує: компульсивні покупки часто є не причиною фінансових труднощів, а їхнім наслідком.

Коли людина живе у постійній тривозі, її нервова система шукає будь-який спосіб швидко знизити напругу. Покупка стає одним із найдоступніших варіантів отримати позитивні емоції.

Втім це лише тимчасове полегшення. Якщо імпульсивні витрати повторюються регулярно, вони можуть ще більше погіршувати фінансове становище і посилювати стрес.

Саме тому психологи радять працювати не лише над фінансовою дисципліною, а й над причинами, які змушують людину постійно шукати швидке емоційне полегшення. Лише коли нервова система виходить із режиму виживання, з'являється більше ресурсу для довгострокового планування та більш зважених фінансових рішень.