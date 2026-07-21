Бідність не можна пояснити лише способом мислення

«Ви бідні, бо не дозволяєте собі бути багатими», «потрібно змінити мислення», «відкрийте грошовий потік» – такі поради легко знайти у соцмережах, на марафонах бажань чи курсах із саморозвитку.

Вони обіцяють просте рішення складної проблеми: достатньо змінити свої думки, і зміниться фінансове становище. Проте психологиня Наталія Шейнич наголошує, що подібні твердження не мають нічого спільного з науковою психологією й можуть навіть нашкодити людям, які опинилися у скрутному становищі.

Чому люди вірять в «енергію грошей»

Кожна людина зустрічається із фінансовими труднощами – і прагне знайти зрозуміле пояснення тому, що відбувається. Саме тому обіцянки швидкого успіху та універсальних рецептів стають такими популярними. Вони створюють ілюзію контролю: якщо проблема лише у ваших думках, значить її можна швидко вирішити.

Втім, Наталія Шейнич наголошує, що сучасна психологія не оперує поняттями «енергії грошей», «кармічних боргів» чи «родових проклять».

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«Якщо ми хочемо говорити дійсно в рамках психології як науки, нам доведеться одразу відкинути дуже багато псевдопсихологічного шуму, який збирається навколо теми грошей. Зараз інтернет переповнений езотериками, продавцями марафонів бажань і різноманітними гуру, які спекулюють на болях людей», – каже психологиня.

За її словами, подібні концепції не пояснюють причини бідності, але пропонують прості відповіді на складні питання. Саме тому вони так легко знаходять свою аудиторію.

Популярні «грошові» марафони часто спекулюють на людських страхах. Фото з відкритих джерел

Чому мозок починає вірити навіть сумнівним твердженням

Одна з причин популярності таких ідей полягає в особливостях роботи нашого мозку. Якщо людина багато разів зустрічає однакову інформацію, вона починає сприймати її як правдиву.

«Наш мозок схильний вважати правдивою ту інформацію, яку він бачить багато разів. Якщо ми десять разів почули якийсь факт із різних джерел, він автоматично буде здаватися правдивим», – пояснює Наталія Шейнич.

Саме тому алгоритми соцмереж можуть підсилювати віру у псевдонаукові твердження. Якщо людина переглянула кілька відео про «мислення достатку», платформи починають пропонувати їй ще більше схожого контенту. З часом створюється враження, що про це говорять усі, а отже це має бути правдою.

Чому фраза «ви бідні, бо неправильно думаєте» може нашкодити

На думку психологині, найбільша проблема таких порад навіть не у відсутності доказів, а в тому, що вони перекладають відповідальність за складні життєві обставини на саму людину.

У психології це називають victim blaming – звинуваченням жертви.

«Фраза про те, що ви бідні, бо не дозволяєте собі бути багатими, – це класичний прояв victim blaming. Просто він загорнутий у красиву сяючу обгортку позитивного мислення», – каже Наталія Шейнич.

Фактично людині пропонують повірити, що причина її фінансових труднощів – неправильне мислення. При цьому поза увагою залишаються економічна ситуація, умови, у яких вона виросла, рівень освіти, доступ до роботи чи інші реальні фактори.

«Мислення достатку» не є рецептом фінансового успіху. Фото з відкритих джерел

Чому прості відповіді здаються найпереконливішими

Людська психіка загалом прагне простоти. Набагато легше повірити, що все залежить від однієї установки, ніж прийняти, що фінансове благополуччя формується під впливом десятків різних чинників.

Саме тому різноманітні «гуру» пропонують медитувати на купюри, змінювати «мислення дефіциту» чи шукати у собі приховані заборони на багатство. Такі пояснення звучать привабливо, адже створюють відчуття, що проблему можна швидко вирішити.

Однак психологиня наголошує: подібний підхід не лише спрощує реальність, а й змушує людей відчувати провину за обставини, які вони не завжди можуть контролювати.

Наталsя Шейнич радить з обережністю ставитися до будь-яких тверджень, які обіцяють універсальний рецепт фінансового успіху. Якщо пояснення зводиться лише до «правильного мислення», «енергії грошей» чи «грошових блоків», варто замислитися, чи має воно наукове підґрунтя.

Про те як психологія бідності формується в дитинстві, які установки про гроші ми успадковуємо від батьків та як бідність впливає на мозок читайте у попередніх матеріалах.

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