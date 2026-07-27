Ростислав Сабадош за 22 роки провів понад 4 тис. операцій

Судинний хірург Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міськради Ростислав Сабадош «Орден Святого Пантелеймона» в номінації «Новатор року». Про це повідомили в медзакладі у понеділок, 27 липня.

«Професор кафедри хірургічних хвороб ІФНМУ Ростислав Сабадош створив сильну науково-практичну школу на Прикарпатті, виконавши близько 4 тис. операцій та запатентувавши 11 винаходів», – зазначили в лікарні.

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Лікар працює у франківській ЦМКЛ 22 роки. За цей час він впровадив близько 100 видів складних операцій на артеріях, багато з яких – вперше на Прикарпатті та розробив власну методику лікування варикозу, яка у 4,2 раза знизила частоту рецидивів.

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У 2019 році Ростислава Сабадоша визнано «Судинним хірургом року»

Ростислав Сабадош брав участь у перших трансплантаціях нирки в Івано-Франківській області та рятував пацієнтів із розривами аневризм аорти.

«Один із найунікальніших випадків – видалення рідкісної пухлини нижньої порожнистої вени. У світовій медичній практиці описано лише близько 450 таких випадків. Під час втручання встановили, що пухлина проростає зі стінки судини, тому виконали її резекцію з подальшим протезуванням. Операція тривала 3,5 години і завершилась одужанням пацієнтки», – додали в медзакладі.

У 2019 році Ростислава Сабадоша визнано «Судинним хірургом року» за впровадження сучасних високотехнологічних оперативних втручань на артеріях і венах. Лікар є членом президії Асоціації судинних хірургів, флебологів і ангіологів України та очолює артеріальну наукову раду з настанов та акредитації «Української судинної спільноти».

«Орден Святого Пантелеймона» є найвищою громадською відзнакою для медиків. Своєрідний медичний Оскар вручають у День медичного працівника з 2017 року.