Він з 2020 року очолює лікарню в Ковелі

До Дня медичного працівника президент присвоїв звання «Заслужений лікар України» генеральному директору Комунального некомерційного підприємства «Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області» Валентину Вітру. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 24 липня.

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У 1992 році Валентин Вітер закінчив Ківерцівське медичне училище. З 1992 по 1998 роки навчався в Тернопільській державній медичній академії імені Горбачевського. З 1998 по 2009 роки працював лікарем-хірургом у Волинській обласній клінічній лікарні, з січня по червень 2009 року був заступником головного лікаря Луцької міської поліклініки № 1, а з червня 2009 року його призначили заступником головного державного санітарного лікаря Волинської області.

У жовтні 2010 року його обрали депутатом Волинської обласної ради від Луцького району від ВО «Батьківщина». З грудня 2010 року – заступник голови облради, а з 20 лютого 2014 року Валентин Вітер став головою Волинської обласної ради.

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З грудня 2018 року по квітень 2020 року – заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації. З 24 квітня 2020 року після перемоги у конкурсі очолив Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання. Одружений, виховує двох дітей. Також нагороджений орденом святого Апостола Андрія Первозванного I ступеня.