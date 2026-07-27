Анатолій Пшеничний 3 роки очолював департамент охорони здоров’я Закарпатської ОДА

З нагоди Дня медичного працівника Президент України Володимир Зеленський присвоїв директорові Закарпатського центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолію Пшеничному звання «Заслужений лікар України». Про це у понеділок, 27 липня, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Як йдеться в указі президента, лікаря нагородили з нагоди Дня медичного працівника за значний особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і порятунок життя людей в умовах воєнного стану.

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Анатолію Пшеничному – 41 рік, разом з дружиною виховує трьох дітей. Він є уродженцем молдовського міста Рибниця. Після отримання вищої освіти в УжНУ за спеціальністю «лікувальна справа», отримав фах радіолога. Окрім цього, був випускником університету в Ужгороді за спеціальністю «право», закінчив Національну академію державного управління і публічного адміністрування та Львівську бізнес-школу Leaders for Health.

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У 2010 році очолив рентгенологічне відділення, а в 2012 році став керівником відділу охорони здоров’я Міжгірської РДА. Із січня по листопад 2020 року Анатолій Пшеничний був директором Міжгірської районної лікарні, після чого його призначили директором департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА. З 2023 року керує Закарпатським центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.