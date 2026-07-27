Від отриманих травм жінка померла на місці

Залізничний районний суд Львова виніс вирок водієві Škoda Octavia, який на смерть збив пішохода у Львові на вул. Вигода, 21. Винуватця аварії звільнили від тюремного ув’язнення, призначивши 3 роки іспитового терміну.

За матеріалами справи, аварія сталася 27 березня 2022 року близько 18:08 на вул. Вигода, 21 у Львові. Львів’янин Іван Цимбал за кермом Škoda Octavia під час повороту ліворуч не пригальмував та здійснив наїзд на пішохідку. У результаті від отриманих травм жінка померла на місці.

У суді обвинувачений свою вину не визнав, вважає ДТП збігом обставин та щиро розкаюється. Він розповів, що в той день відволікся на дітей, які гралися у дворі. За його словами, відчувши перешкоду, він подумав, що наїхав на бордюр, тому натиснув на газ. Після цього перехожі почали стукати йому у вікно автівки.

Суд врахував обставини, які пом’якшують покарання водія, а саме – щире каяття, позитивну характеристику та заяву родичів загиблої, в якій повідомили, що не мають претензій до обвинуваченого, просять суворо його не карати та призначити мінімальне покарання.

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Суддя Андрій Кирилюк визнав Івана Цимбала винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть постраждалого (ч. 2 ст. 286 ККУ), та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортним засобом на 3 роки. Однак суд змінив ув’язнення на 3 роки іспитового терміну. Також він має сплатити понад 63 тис. грн за експертизи на користь держави. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляції.