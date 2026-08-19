Михайло Ступницький отримав підозру за нелегальний видобуток мінеральної води

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили 40-річного мешканця Дрогобича, колишнього секретаря місцевого суду Михайла Ступницького у нелегальному видобутку мінеральної води на заводі в селищі Підбуж на Львівщині. За версією слідства, обсяг нелегального видобутку за 2,5 місяці сягнув 100 м³, а збитки – майже 2,4 млн грн.

Як повідомили у середу, 19 серпня, у ДСР та прокуратурі Львівщини, мешканець Дрогобича упродовж щонайменше 2,5 місяців незаконно видобував мінеральну воду під маркою відомого бренду. Для цього він в одному із сіл Дрогобицького району використовував потужності заводу з розливу мінеральної води, керівником якого була його колишня дружина.

«Видобування води відбувалося в обхід приладів обліку. Здійснювали це через спеціальне насосне обладнання з водозабірної свердловини, яка раніше використовувалася заводом законно. Отриману воду розливали у ПЕТ-пляшки різного об'єму на конвеєрних лініях та маркували етикетками відомого бренду. До робіт із фасування та транспортування залучали місцевих мешканців, які не знали, що підприємство працює без спеціального дозволу на користування надрами. Готову продукцію вивозили та реалізовували покупцям», – розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, з березня до червня цього року нелегально видобуто майже 100 м³ мінеральної води. Завдані державі збитки становлять майже 2,4 млн грн.

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Фігуранту повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 240 ККУ). Правоохоронці не розголошують прізвищ. За даними ZAXID.NET, підозру отримав мешканець Дрогобича Михайло Ступницький. Нелегальний водобуток води здійснювався на заводі у селищі Підбуж, де розливали мінеральну воду відомого бренду «Підбузька». Потужності належали малому приватному підприємству «БТ Каскад Груп», власницею якого є Христина Ступницька, колишня дружина фігуранта.

Слідство встановлює інших причетних до схеми.

Михайло Ступницький раніше працював секретарем Дрогобицького міськрайонного суду. Він є винуватцем смертельної ДТП, яка сталася у травні 2025 року біля Стебника. Михайло Ступницький серед ночі у стані алкогольного сп’яніння на кросовері Acura MDX злетів з дороги в кювет. У ДТП загинула 42-річна працівниця суду, яка була пасажиркою авто. Справа розглядається в суді.

Влітку 2025 року повідомлялося, що власники продають завод з виробництва мінеральних вод у селищі Підбуж за 300 тис. доларів.