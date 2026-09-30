Пивоварня Wolters закриється до кінця року

Німецька пивоварня Hofbrauhaus Wolters у Брауншвейгу, історія якої налічує майже 400 років, остаточно закриє виробництво 31 грудня 2026 року. Пошуки інвестора для збанкрутілого підприємства завершилися безрезультатно. Про це повідомила юридична фірма Eckert, яка супроводжує процедуру банкрутства, пише NDR.

Wolters подала заяву про банкрутство в червні, а на початку вересня розпочалася відповідна процедура. Однією з причин фінансових труднощів стало падіння продажів пива.

Додатково компанія повідомила про втрату підтримки банку Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (BRAWO). Банк як власник тривалий час підтримував пивоварню, однак згодом сам зіткнувся з економічними труднощами.

Через закриття виробництва роботу втратять 90 працівників. Про це їм повідомили в понеділок, 28 вересня. Мер Брауншвейга Торстен Корнблум заявив, що місто обговорить з агентством зайнятості допомогу працівникам. Водночас компанія хоче зберегти хоча б бренд Wolters.

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Що відомо про Wolters

Wolters – німецька пивоварня з Брауншвейга, заснована у 1627 році. Вона випускає пиво під власним брендом, зокрема Wolters Pils, пшеничне Wolters Weizen та світле Wolters Helles, а також радлери й безалкогольні сорти. У 2021 році одноосібним власником підприємства став банк Volksbank BRAWO.

Основний ринок пивоварні – Нижня Саксонія та околиці Брауншвейга. Компанія також постачає пиво за кордон і надає послуги розливу та пакування іншим замовникам. Пиво Wolters представлене й в Україні, зокрема світле Wolters Pilsener та пшеничне Wolters Weizen.

Від початку процедури банкрутства до повідомлення про закриття минуло лише близько 4 тижнів, працівники сподівалися на продовження роботи підприємства. У профспілці вважають, що підприємство вирішили закрити надто швидко, замість того щоб спробувати відновити його роботу.

Як писав ZAXID.NET, у світі скорочується попит на міцний алкоголь, як-от віскі, коньяк та текілу. Фінансові звіти Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown-Forman та Rémy Cointreau свідчать, що загальна вартість запасів витриманого алкоголю сягнула 22 млрд доларів. Це найвищий показник за останнє десятиліття.