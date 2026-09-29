Виробника горілки «Хортиця» можуть визнати банкрутом

Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство Global Spirits – виробника горілки «Хортиця», «Мороша» та «Первак». Підставою стали вимоги кредитора на суму 1 млрд грн, свідчить ухвала суду від 15 вересня.

Із заявою до суду звернулося ТОВ «Опт-Системс» – колишній дистриб’ютор бренду «Хортиця», який до березня 2025 року мав назву ТОВ «Українська торгова дистрибуційна компанія» (УТДК). У 2023 році вона надала Global Spirits майже 2 млрд грн фінансової допомоги із терміном повернення у травні 2024 року, з яких остання повернула лише частину суми.

У суді Global Spirits стверджувала, що погасила борг, врахувавши гроші, які «Опт-Системс» мала сплатити їй за використання брендів. Суд ці доводи відхилив і ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів. Суддя також призначив розпорядником майна арбітражного керуючого Сергія Пічахчі. На момент звернення до суду «Опт-Системс» уже була визнана банкрутом. Заяву від її імені подав призначений судом ліквідатор.

Що треба знати про Global Spirits?

Global Spirits є одним зі світових лідерів із виробництва алкоголю та найбільшим у Європі алкогольним холдингом. У його структуру входять виробничі майданчики ЛГЗ «Хортиця» і ПрАТ «Одеський коньячний завод». Портфель компанії охоплює горілчані, коньячні та винні бренди, які експортують у 87 країн світу. Засновником і директором холдингу до 2023 року був Євген Черняк.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Наприкінці 2023 року Черняк отримав підозру у фінансуванні російської збройної агресії. Йдеться про те, що у 2022 році підпорядковані йому компанії сплатили до російського бюджету 6 млрд грн податків. СБУ розповіла, що розташовані у Центральній Азії та на Південному Кавказі компанії Черняка у промислових масштабах купували спирт в Росії. Бізнесмен заперечував всі звинувачення.

За словами Черняка, він не має бізнесу в Росії з 2014 року. Однак OSINT-дослідники Molfar встановили, що пов’язані з ним компанії під час війни продавали алкоголь в Росії під маркою «Традиция успеха». За останніми даними, Черняк мешкає у США. Він втік з України перед повномасштабним вторгненням. Бізнесмена розшукує СБУ.