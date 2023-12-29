Слідчі оголосили Євгенію Черняку підозру в пособництві державі-агресору

Служба безпеки України оголосила підозру в фінансуванні російської збройної агресії алкогольному магнату і і власнику холдингу Global Spirits Євгенію Черняку. За версією журналу Forbes, бізнесмен входить у ТОП-30 найбагатших людей України. Офіс генпрокурора повідомляє, що підозрюваний покинув територію України. У прес-службі СБУ у п'ятницю, 29 грудня, розповіли, що у 2022 році підпорядковані Євгенію Черняку підприємства сплатили приблизно 6 млрд грн податків до бюджету Росії.

«СБУ зібрала доказову базу на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенія Черняка. Впродовж 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ приблизно 6 млрд у гривневому еквіваленті. Задокументовано, що підприємства фігуранта, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в Росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію», – йдеться у повідомленні СБУ.

Під час обшуків правоохоронці знайшли в офісних приміщеннях холдингу документи та інші речові докази незаконної діяльності та сплати податків у РФ. Слідчі СБУ повідомили Євгенію Черняку та ще шести топменеджерам Global Spirits підозру за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Офіс генпрокурора повідомляє, що перед початком повномасштабного вторгнення підозрюваний покинув територію України. «Задля уникнення санкцій та забезпечення власної економічної вигоди він перереєстрував російські компанії холдингу на підконтрольну особу та організував їх господарську діяльність на території РФ», – зазначають в Офісі генпрокурора.

Наразі розв'язують питання про арешт та передачу майна холдингу та підозрюваних в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Євгеній Черняк є власником холдингу Global Spirits

Зазначимо, що Global Spirits виготовляє алкоголь, який в Україні продають під добре відомим марками «Хортиця», «Мороша», «Первак», Blagoff, «Медовуха», Shustoff, «Мікадо». Крім цього, холдингу належить Одеський коньячний завод.

У березні 2023 року український Forbes опублікував новину про те, що холдинг Global Spirits відкликав ліцензію на виробництво та продаж горілки у Росії. У новині також мовиться, що сама компанія не поставляє туди продукцію з 2014 року. Однак команді OSINT-досілідників Molfar вдалось встановити, що родина Черняків насправді продовжувала отримувати прибуток від бізнесу у Росії і після 2014 року. Більш того, навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року компанія, схоже, провела лише номінальні зміни у структурі свого російського бізнесу.

Через кіпрську компанію AMG-77 Investment Ltd. виробництво та дистрибуція алкогольних напоїв Global Spirits продовжувались у Росії після 2014 року. 24 лютого 2022 року, у перший день повномасштабного вторгнення, компанія Global Spirits відкликала ліцензію на виробництво та продаж своєї продукції на території країни-агресора. Новим власником усіх підконтрольних раніше «кіпріотам» російських компаній стає чоловік, на ім'я Олександр Беспалов.

Судячи з усього, продукція Global Spirits і досі продається в РФ під назвою «Традіция успєха». Всім українським брендам спробували знайти нову назву, яка б не сильно відрізнялась від попередніх. Для прикладу, замість «Хортиці» в РФ продається «Хорта». Сам Євген Черняк про це так не говорить, оскільки ніколи не визнавав, що має бізнес в Росії.

Нагадаємо, що Євгеній Черняк судився із запорізьким журналістом Богданом Василенком, який у 2020 році назвав його «прихильником дружби з Росією». Запорізький апеляційний суд розглянув скаргу Черняка й постановив спростувати це твердження та сплатити компенсацію судових витрат.