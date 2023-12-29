У Львові викрили підприємство, що ухилилось від сплати податків на понад 100 млн грн. Директору компанії повідомили про підозру за двома статтями кримінального кодексу.

Як повідомили в прокуратурі, директор ТзОВ, що надає фінансові послуги, налагодив схему ухилення від сплати податків. У 2021-2022 роках директор підприємства, яке перебувало на спрощеній системі оподаткування, вносив до податкових декларацій неправдиву інформацію щодо розміру доходу. Сума реально отриманих доходів становила понад 350 млн грн, у той час як він задекларував всього лише 8,5 млн грн. Сума несплачених до бюджету податків становить понад 104 млн грн.

Слідчі повідомили йому про підозру в пособництві в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 ККУ. В межах провадження суд наклав арешт на все його майно. Назви компанії та інформації про директора слідство не розголошує.