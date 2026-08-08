Легковик в'їхав у нежитлову будівлю

У Львові вранці суботи, 8 серпня, водій автомобіля BMW GT3 не впорався з керуванням та врізався в нежитлову будівлю. Внаслідок аварії водій загинув на місці, а пасажира з тяжкими травмами госпіталізували.

Як повідомили у поліції Львівщини, ДТП сталася близько 4:30. За попередніми даними, 26-річний житель Львівської області, керуючи автомобілем BMW GT3, не впорався з керуванням, після чого легковик в'їхав у нежитлову будівлю. Від отриманих травм водій загинув на місці події. Його 23-річний пасажир отримав тяжку травму – його госпіталізували.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого). Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП.