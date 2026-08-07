Баньков обіймав посаду держсекретаря МЗС у 2020–2024 роках

Підозрюваний у розкраданні міжнародної допомоги колишній державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Баньков вийшов з СІЗО під заставу. Про це 7 серпня повідомило онлайн-видання LIGA.net з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

У ВАКС повідомили, що за Банькова внесли 10 млн грн застави – це сталося 3 серпня, коли суд обрав підозрюваному запобіжний захід.

Нагадаємо, 27 липня НАБУ викрило колишніх співробітників МЗС на розкраданні 37 млн грн пожертв від іноземних донорів, спрямованих на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення.

За даними слідства, колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС. Однак їх через ФОПів та конвертаційні центри виводили у готівку і привласнювали.

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Окрім Банькова, підозри отримали:

екскерівник держапарату МЗС та чинний радник Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміз Рамазанов;

керівник підконтрольної громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислав Резніков;

бухгалтер громадської організації.

У Міністерстві закордонних справ заявили, що відомство сприяло розслідуванню НАБУ.

3 серпня ВАКС обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ Олександру Банькову. Суд постановив взяти Банькова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.