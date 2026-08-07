Ексгумаційні роботи у Волинській області розпочалися 13 липня

На території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька Волинської області завершили ексгумаційні роботи, під час яких шукали місця поховання жителів, загиблих наприкінці серпня 1943 року. Загалом археологи виявили останки 55 людей. Про це у пʼятницю, 7 серпня, повідомили в Українському інституті національної памʼяті.

Під час досліджень на території колишнього села Воля Островецька знайшли останки 48 людей, ще шістьох – на території колишнього села Острівки. Крім того, біля кладовища в Острівках, навпроти меморіалу, археологи ексгумували ще одні людські останки. Наразі фахівці встановлюють, до якого періоду належить це поховання.

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Серед ексгумованих – чоловіки, жінки та діти. Під час робіт відібрали зразки для проведення ДНК-експертизи. Після завершення досліджень останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки.

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Нагадаємо, ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька розпочали 13 липня. Вони тривали до 7 серпня, знайдені останки перепоховають. Ексгумацію проводять у межах домовленостей, досягнутих Українсько-польською робочою групою з питань національної памʼяті.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, польсько-українські пошукові роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька розпочали 22 квітня. Уже першого дня дослідники виявили братську могилу з останками пʼяти людей. Поховання знайшли на території колишньої садиби «Стражиця» у Волі Островецькій – приблизно за десять метрів від місця памʼяті, де ексгумацію проводили ще у 1992 році.

30 квітня археологи також виявили ще одне поховання поблизу цвинтаря колишнього села Острівки. У могильній ямі на глибині близько 30 см виявили кістки черепа, таза, ребер і довгі кістки, частина яких була пошкоджена.

Розкопки проводять у звʼязку з подіями кінця серпня 1943 року, коли Острівки та Воля Островецька зазнали збройного нападу. За архівними даними, тоді загинула більшість мешканців, а обидва села були спалені. В Українському інституті національної пам'яті наголошували, що ці роботи є частиною українсько-польського діалогу щодо належного вшанування пам'яті цивільних жертв з обох сторін.