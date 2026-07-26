Могила у Волі Островецькій, в якій виявили рештки людей

На території колишнього села Воля Островецька завершилися роботи з пошуку жертв Волинської трагедії. В результаті дослідження вдалося ексгумувати останки 48 людей, які загинули під час Другої світової війни, повідомив 26 липня у коментарі «Укрінформу» відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті та керівник львівського меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.

Ексгумаційні роботи на території Волі Островецької розпочалися 13 липня. Їх спільно проводили працівники української спеціалізованої установи «Волинські старожитності» та польських Інституту національної пам’яті й Вроцлавського медичного університету.

«Українські та польські фахівці завершили ексгумаційні дослідження на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковельського району на Волині, та ексгумували останки 48 людей», – повідомив Шеремета.

У понеділок, 27 липня, ексгумаційні роботи продовжать у колишньому селі Острівки на Волині. Нагадаємо, у квітні під час пошукових робіт там виявили останки загиблих у роки Другої світової війни.

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Пошук решток триватиме до 7 серпня. Після завершених ексгумаційних робіт останки перепоховають.

Зазначимо, 20 липня польське Бюро пошуку та ідентифікації повідомило, що під час ексгумаційних робіт на території сіл Острівки та Воля Островецька виявили останки щонайменше 38 людей. За даними дослідників, загиблих ховали без трун, а на багатьох черепах зафіксували сліди сильних механічних ушкоджень.