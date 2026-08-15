ФСБ планує скасувати окремі прикордонні зони у Ростовській та Воронезькій областях

ФСБ Росії планує скасувати окремі прикордонні зони в Ростовській та Воронезькій областях, які межують із тимчасово окупованими територіями України. Також у РФ хочуть змінити режим у районі окупованого Криму. Про це у суботу, 15 серпня, повідомило Міністерство закордонних справ України.

У російських проєктах наказів такі зміни пояснюють нібито «включенням» окупованих українських територій до складу Росії. У МЗС України вважають, що перенесення прикордонного контролю на зовнішні межі окупованих територій має створити видимість їхньої остаточної інтеграції до РФ.

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«Російське відомство може скільки завгодно пересувати пункти контролю, переписувати власні документи та перемальовувати карти. Від цього окупована українська земля не стає російською, а міжнародно визнаний державний кордон України не зсувається ані на метр», – наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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У МЗС окремо підкреслили, що Крим і Севастополь, а також тимчасово окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей залишаються територією України.

«Рішення ФСБ слід розглядати як черговий елемент послідовної політики адміністративного привласнення тимчасово окупованої території України та створення видимості її “остаточної інтеграції” до складу Росії. Показово, що Москва продовжує змінювати формулювання у власних наказах і креслити нові лінії на картах, очевидно розраховуючи, що такі кроки здатні змінити правовий статус території України. З упевненістю доводимо до відома, що не здатні», – додали у дописі.

Тим часом 12 серпня стало відомо, що з січня 2026 року у межах наступальної операції українські військові на Олександрівському напрямку звільнили 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.