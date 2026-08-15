З будинку евакуювали людей, які не могли самостійно вийти

У ніч на суботу, 15 серпня, близько 00:42 рятувальники отримали повідомлення про вибух в квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхівки на вул. Варшавській. Під час пожежі врятували шістьох людей, з яких двоє – діти. Пожежу загасили, проте квартира та суміжне житло постраждали, йдеться в повідомленні ГУ ДСНС України у Львівській області.

Спочатку рятувальники за допомогою пожежної драбини врятували мешканця квартири, де стався вибух і зайнялась пожежа.

Вибух зруйнував суміжну стіну між квартирами, що заблокувало мешканців сусідньої квартири. Рятувальники за допомогою драбини потрапили до них та вивели на свіже повітря двох дорослих і двох дітей.

Ще з однієї квартири рятувальники спільно з працівниками поліції вивели жінку, яка через сильне задимлення не могла самостійно вийти на свіже повітря.

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Загалом рятувальники врятували шістьох людей, з них – двох дітей. Після огляду медиками всі врятовані від госпіталізації відмовилися.

Під час роботи рятувальники з’ясували, що горіла акумуляторна батарея та речі домашнього вжитку. Пожежу ліквідували о 01:17. У гасінні пожежі допомагали представники Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.