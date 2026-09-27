Зеленський повідомив, що найближчими днями та протягом жовтня очікується значна дипломатична активність

Президент Володимир Зеленський заявив у суботу, 26 вересня, що Україна у жовтні планує посилити дипломатичні зусилля, щоб змінити ситуацію навколо переговорів про завершення війни. За його словами, російський диктатор Владімір Путін продовжує уникати зустрічі у форматі Україна – США – РФ.

За словами президента, очільник Кремля протягом років знаходить причини для продовження війни. Зеленський зазначив, що це розуміють і партнери України.

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Він наголосив, що США також оцінюють ситуацію подібним чином. Водночас, за словами президента, Україна разом із США, європейськими країнами, Канадою, Японією та іншими партнерами працює над тим, щоб змусити Росію спрямовувати ресурси не на продовження війни, а на її завершення.

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Зеленський також повідомив, що найближчими днями та протягом жовтня очікується значна дипломатична активність, метою якої буде зміна позиції Москви.

Крім того, він заявив, що українська розвідка має інформацію про наміри російської влади розширити свою військову активність на інші держави та регіони. Президент закликав міжнародних партнерів враховувати ці ризики та спільно посилювати захист.

«Партнерів це прямо стосується: багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист. Разом треба захищатись превентивно», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов на початку вересня заявляв, що тристоронні переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть відновитися вже у жовтні. За його словами, до готовності Москви повернутися до переговорного процесу наближають успіхи українських військових на фронті та санкції, які створюють проблеми для російського нафтогазового сектору.