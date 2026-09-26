З понеділка, 28 вересня, у Львові проведуть тестовий пуск резервних джерел тепла. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко за підсумками наради з директором «Львівтеплоенерго» Олександром Одинцем та директоркою департаменту житлового господарства і інфраструктури Оксаною Пригодою.

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«Хочемо ще раз протестувати перед початком опалювального періоду. Це стосується як твердопаливних котлів, ІТП, генераторів, так і перевірки протоколів реагування відповідальних координаторів на місцях», – написав Андрій Москаленко.

Також він анонсував засідання комісії з ТЕБ і НС.

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«Найближчі два тижні будуть задіяні всі служби – це школи, медичні заклади, великі підприємства, “Львівтепроенерго”, звичайно. Будемо дивитися, можливо, щось потріно поправляти», – сказав у відеозверненні заступник міського голови.

Про будь-які проблеми, що стосуються підготовки до зими, Андрій Москаленко закликав мешканців інформувати «гарячу лінію міста» 15-80.