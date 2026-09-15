У Львівській міськраді розповіли про готовність до зими
Новини Львова від ZAXID.NET за 15 вересня
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У вівторок, 15 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
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- Готовність до зими – 59%. Львів реалізовує план стійкості, прораховують найскладніші сценарії через агресію ворога.
- Шкіра тріски – від масштабних опіків. У лікарні святого Луки рятували пацієнта після вибуху бойлера.
- Книги шрифтом Брайля. У Львові надрукували п’ять нових літературних видань.
- Пів сотні дітей – на один трамвай. Транспорт вихованці дитсадків готують до фестивалю дошкілля.
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