Внаслідок атаки знищений завод фармкомпанії у Сумах

Російська атака знищила завод фармацевтичної компанії «Кусум», розташований у Сумах. Внаслідок атаки загинув працівник компанії, повідомили у пресслужбі «Кусум» у понеділок, 5 жовтня.

За даними компанії, росіяни атакували завод «Кусум» у неділю, 4 жовтня. Внаслідок удару знищений виробничий майданчик фармкомпанії, на якому виробляли «життєво необхідні для українців лікарські засоби».

«На жаль, унаслідок атаки загинув співробітник компанії Євген Володимирович Мірошниченко, який працював в інженерному відділі заводу з 2009 року», – повідомили у пресслужбі «Кусум».

У компанії наголосили, що продовжують роботу. У пресслужбі підприємства пояснили, що «Кусум» має виробничі потужності в Індії, що дозволить перебудувати процеси та безперервно постачати препарати до України.

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Наразі триває оцінка зазнаних руйнувань. У пресслужбі «Кусум» зазначили, що це не перший раз, коли обʼєкти компанії страждають від російських обстрілів – раніше окупанти зруйнували склад підприємства.

На сторінці «Кусум» зазначається, що компанія виробляє понад 140 брендів лікарських засобів, зокрема таблетки, суспензії та гранули.