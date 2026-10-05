Наслідки авіаційної атаки на Харків 5 жовтня

У понеділок, 5 жовтня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Внаслідок атаки загинули троє людей, майже 40 постраждали, повідомив мер міста Ігор Терехов.

Росіяни атакували Харків щонайменше трьома керованими авіабомбами. За даними Терехова, внаслідок атаки є руйнування та постраждалі у Слобідському та Київському районах. Зокрема, у Слобідському районі авіабомби пошкодили житлові будинки, а в Київському є влучання бойовим дроном по АЗС.

Станом на 17:46 відомо про пʼятьох загиблих. Тіла двох людей знайшли під завалами швейного цеху.

Також відомо про щонайменше 53 постраждалих через удар керованих авіабомб, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«53 людини постраждали. Серед них — троє дітей: 11-річна дівчинка у важкому стані, 15-річний хлопець у стані середньої тяжкості, 15-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес», – повідомив Синєгубов.

Під завалами досі можуть перебувати люди. На місці події працюють правоохоронці та рятувальники.