Російський удар пошкодив дорожнє полотно

Вранці у неділю, 4 жовтня, російські військові знову атакували Північний міст у Києві. Удар завдали дроном по дорожньому полотну під час руху автомобілів. Про це повідомили президент Володимир Зеленський та мер Києва Віталій Кличко.

За словами Кличка, російський удар пошкодив дорожнє полотно Північного мосту. На місце події направили екстрені служби. Кореспондентка hromadske з місця подій повідомила, що наразі на мосту перекрито одну смугу руху. Працівники ДСНС зауважили, що метою росіян були ванти – сталеві троси мосту, які тримають опори.

Пошкодження Північного мосту

Також внаслідок атаки пошкоджено тепломагістраль. Через це в Деснянському районі Києва тимчасово не буде гарячої води.

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Зеленський оприлюднив відео ранкового удару по мосту та повідомив, що протягом останнього тижня Росія застосувала проти України понад 1900 ударних дронів, близько 1700 авіабомб і 25 ракет. За його словами, понад 800 із використаних дронів були реактивними.

Нагадаємо, 3 жовтня військовий радіотехнологічний експерт Сергій «Флеш» Бескрестнов припустив, що в Києві можуть працювати від одного до трьох російських радіоретрансляторів MESH. За його словами, вони можуть використовуватися для тимчасового керування ударними безпілотниками типу «Шахед» та коригування їхніх ударів.