Наслідки атаки на Південний міст у Києві 1 жовтня

У ніч на п’ятницю, 2 жовтня, Росія знову атакувала Південний міст у Києві. Також під час обстрілу пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Про удар по мосту стало відомо близько 05:03. За кілька хвилин до цього в Голосіївському районі столиці уламки впали на відкритій території. Вибухова хвиля пошкодила вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. За попередніми даними, обійшлося без пожежі та постраждалих.

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Окрім Південного мосту, внаслідок нічної атаки 2 жовтня пошкоджено 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва. За словами Кличка, удар припав на верхні поверхи багатоповерхівки. У будинку виникла пожежа, на місце направили екстрені служби.

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Доповнено о 08:20. Внаслідок удару по багатоповерхівці в Дарницькому районі Києва стало відомо про одну загиблу людину, ще двоє зазнали поранень.

Нагадаємо, це вже не перша атака на Південний міст за останню добу. Вдень 1 жовтня два російські дрони влучили поблизу його опори. Через атаку рух метро та наземного транспорту мостом зупиняли. Фахівці «Київавтошляхмосту» після першого удару не виявили критичних пошкоджень.

Увечері 1 жовтня росіяни атакували Південний міст повторно. За попередніми даними, дрон пошкодив мостову опору, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.