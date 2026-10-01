Проєкт реалізують в рамках європейської програми з відновлення України

Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня оголосила тендер на капітальний ремонт частини приміщень по вул. Євгена Коновальця, 132. Проєкт реалізують в рамках європейської програми з відновлення України.

За інформацією Prozorro, очікувана вартість закупівлі з ПДВ складає 110,7 млн. Ремонт мають провести у пульмонологічному відділенні, відділенні інтенсивної терапії та анестезіології новонароджених дітей, баклабораторії та підвальних приміщеннях.

Там впорядкують стіни, стелі та підлогу, прокладуть водопровід і каналізацію, встановлять сантехніку, влаштують системи вентиляції, кондиціонування, а також охоронну та пожежну сигналізації.

Аукціон запланований на 16 жовтня. Його переможець має завершити усі роботи до 20 грудня 2027 року.

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Закупівлю проводять в межах ініціативи Ukraine Facility за угодою між Україною та Європейським Союзом в рамках програми з відновлення України.