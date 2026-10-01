Володимир Зеленський наголосив на необхідності отримати додаткові ракети для ППО у жовтні

Президент України Володимир Зеленський доручив провести оперативну перевірку домовленостей із міжнародними партнерами щодо постачання ракет для протиповітряної оборони та амуніції для винищувачів F-16. Про це він повідомив у четвер, 1 жовтня, після селектора з військовими, урядовцями та керівниками служб, які відповідають за захист української інфраструктури.

За словами Зеленського, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та команда Офісу президента мають перевірити домовленості з кожною країною, усі укладені угоди та окремі пакети військової допомоги. Оновлений графік постачання озброєння в Україну мають представити вже завтра. Президент окремо наголосив на необхідності отримати додаткові ракети для ППО у жовтні.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Станом на сьогодні деякі наші домовленості, які вже були погоджені з лідерами країн, досі ще не реалізовані на командному рівні. Вдячний Німеччині, Норвегії, Фінляндії та всім іншим партнерам, які готові працювати максимально оперативно. Вчора, сьогодні комунікував із лідерами: важливо прискорити команди», – зазначив Зеленський.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Президент також повідомив про щотижневий контроль за виконанням планів стійкості в регіонах і ключових містах України. За його словами, у частині громад є відставання, тому військове командування разом із урядовцями має підготувати додаткові рішення для посилення безпеки робіт.

Окремо під час селектора скоригували систему реагування на російські удари по критичній інфраструктурі Києва.

«Повинні бути повністю реалізовані захисні рішення. Визначили необхідний перерозподіл ресурсів. Важливо, щоб місцева влада у Києві була готова до швидких рішень на підтримку людей. Очікую на доповідь прем’єр-міністра України та головнокомандувача ЗСУ щодо кроків, які сьогодні були визначені», – додав президент.

Нагадаємо, Україна відмовилася від безплатної передачі Австралією ударних гелікоптерів Eurocopter Tiger. Як пояснив посол України в Австралії Василь Мирошниченко, причиною стала висока вартість їхнього обслуговування.