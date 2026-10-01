Кіоск на Виговського 47 розмістили самовільно

Верховний Суд підтвердив рішення про знесення незаконного магазину на вул. Виговського, 47 у Львові. ПП «Ярина Плюс» має демонтувати споруду та звільнити землю громади. Про це 1 жовтня повідомив юридичний департамент Львівської міської ради.

Магазин площею 64,7 м² розмістили на комунальній землі без дозволів і погодження міськради. Як встановили суди, власники споруди не мали права користуватися цією ділянкою. Право власності на магазин зареєстрували на підставі судового рішення, яке згодом скасували. Однак споруду після цього перепродували: спочатку її придбало ПП «Княжий дар плюс», а потім – ПП «Ярина Плюс».

Як писав ZAXID.NET, у вересні 2025 року Господарський суд Львівської області зобов’язав ПП «Ярина Плюс» знести споруду та звільнити ділянку площею 120 м². Також суд скасував реєстрацію права власності на магазин.

Підприємство оскаржувало це рішення, однак апеляційний суд залишив його без змін. Тепер рішення підтвердив і Верховний Суд. Юридичний департамент міськради повідомив, що працюватиме над його виконанням.

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Зауважимо, це вже четвертий магазин, який суд зобов’язав знести ПП «Ярина Плюс». Раніше такі рішення ухвалили щодо об’єктів на вул. Кульпарківській, 158, Городоцькій, 291а та Городоцькій, 309. За наведеними виданням даними YouControl, ПП «Ярина Плюс» зареєстрували у Львові понад 15 років тому. Підприємство займається гуртовою торгівлею, його власниця – мешканка Сокільників Наталія Салагай.