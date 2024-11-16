Західний апеляційний господарський суд зобовʼязав ПП «Ярина Плюс» звільнити комунальну ділянку на вулю Городоцькій та демонтувати самовільно збудований кіоск.

Як вказано в матеріалах справи, підприємці самовільно збудувати кіоск площею 101,8 м2 на вул. Городоцькій, 291а. Крім цього, ПП «Ярина Плюс» зареєструвало на самобуд право власності. При цьому, земельна ділянка, на якій розміщений самобуд, перебуває в комунальній власності й міська рада не давала дозволів на її забудову. Через це ЛМР звернулась до суду з вимогою звільнити самовільно захоплену комунальну ділянку.

У суді представники ПП «Ярина Плюс» стверджували, що у 2009 році купили готове приміщення у ПП «Мотор». Своєю чергою, компанія зареєструвала на це приміщення право власності за рішенням Господарського суду у 2008 році, яке пізніше було скасоване в апеляції.

25 квітня Господарський суд позов задовольнив і зобовʼязав ПП «Ярина Плюс» усунути міській раді перешкоди в користування ділянкою та знести самовільно збудоване приміщення. Крім цього, суд припинив право власності на це майно за приватним підприємством. 7 листопада це рішення підтвердив Західний апеляційний господарський суд.

Додамо, що ПП «Ярина Плюс» зареєстроване у 2009 році й займається оптовою торгівлею. Компанія належить мешканці Сокільників Наталії Салагай.

Раніше Господарський суд Львівської області зобовʼязав ПП «Ярина Плюс» знести самовільно розбудовані приміщення на вул. Городоцькій, 309, на вул. Кульпарківській, 158 та вул. Стрийській, 47.